Ex OM : Le soulagement de Lizarazu

« On échappe au « groupe de la mort » qui est celui de l’Espagne, l’Italie, la Croatie et l’Albanie, explique Lizarazu à L’Equipe. Ce groupe B ressemble à celui qu’on avait eu lors de l’Euro précédent avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Ce tirage nous avait obligés à laisser des plumes et à être tout de suite à 100 %, sans pouvoir monter en puissance. Là, c’est plus favorable. La qualification est à notre portée. L’Autriche? Elle a le profil de l’Allemagne, qu’elle vient de battre (2-0). Elle n’est pas simple à manoeuvrer. On l’a vu en Ligue des nations en 2022 avec un nul à Vienne (1-1) et une victoire au Stade de France (2-0). L’Autriche a gagné en expérience avec des joueurs cadres qui évoluent dans des grands clubs européens comme Alaba au Real Madrid, Sabitzer à Dortmund, Laimer au Bayern ou Arnautovic à l’Inter Milan et qui apportent dans ce genre de compétition. Il y en a dans chaque ligne. Ce sera une vraie opposition pour débuter. Les Pays-Bas, un gros morceau? Mais ça dépend quelle équipe des Pays-Bas… Leur classement FIFA (6e) montre qu’ils sont toujours présents. C’était un adversaire redoutable à la Coupe du monde en 2022, qui a fait trembler l’Argentine en quarts de finale (2-2, 3-4 aux t.a.b.). Ils étaient beaucoup plus fébriles dans notre groupe en qualifications pour cet Euro. On ne sait jamais vraiment quelle équipe on va affronter avec eux. Mais on sait qu’il y a toujours du talent ! Les Pays-Bas ont toujours eu des soucis de cohésion et d’unité. Cela dépend également du sélectionneur. Mais si Ronald Koeman trouve la bonne formule en phase finale comme Louis Van Gaal avait presque réussi à le faire au Qatar, il faut se méfier »