Ex OM : Le tacle hallucinant de Ben Arfa sur Aulas !

C’est officiel, Jean Michel Aulas n’est plus le président de l’OL ! Une information que l’ancien joueur de Lyon et de l’OM Hatem Ben Arfa a commenté via son compte instagram et encore une fois, il fait fort !

Dans une story Instagram, l’ex-international français Hatem Ben Arfa a publié une photo d’Aulas avec un message suivant : « Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir ». Cela a le mérite d’être clair, il ne garde pas un bon souvent de son ancien président !

Tu ne vas pas manquer au football !

« Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d’OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d’identifier et de désigner un nouveau Directeur général. Monsieur Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur » précise le communiqué de presse de club.

Un long message qui rend hommage au président lyonnais pour ses années à la tête de l’OL : « OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies, au cours desquelles plus de 50 titres ont été remportés aussi bien pour les équipes masculines que féminines. OL Groupe est heureux de pouvoir continuer à bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de Monsieur Jean-Michel Aulas. Toutes les parties prenantes lui sont reconnaissantes pour son engagement et ses qualités de dirigeant qui ont permis au club de devenir une place forte du football européen tant chez les hommes que chez les femmes. »