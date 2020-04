Ex OM – Leboeuf : « on est en train de tuer le football… »

Alors que la crise du Coronavirus va aborder une seconde phase avec le début du déconfinement le 11 mai, certains inquiétante pour les conséquences économiques sur le football. C’est le cas de Frank Leboeuf.

Sur RMC, Frank Leboeuf ne comprend pas que les footballeurs ne fassent pas partie des gens qui reprennent le travail le 11 mai. L’ancien défenseur de l’OM estime que c’est une catastrophe économique et que cette décision n’est pas logique alors que certains vont prendre le métro pour aller travailler…

on veut interdire 22 joueurs de jouer. Je suis estomaqué ! — Leboeuf

« Je comprends la question sanitaire, mais tu as aussi le droit de te poser la question sur le plan économique. Il reste dix matchs à jouer. Des clubs vont descendre. On va reprendre le boulot et aller dans le métro. Ils vont essayer de garder et de contrôler la distance entre les gens et on veut interdire 22 joueurs de jouer. Je suis estomaqué ! Économiquement parlant, on est en train de tuer le football et d’autres sports ». Frank Leboeuf – Source: RMC