Ex OM: Lemina victime d’un important cambriolage

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Mario Lemina est désormais un élément de l’OGC Nice. Le milieu de terrain a été victime d’un cambriolage à son domicile du sud de la France…

D’après les informations de l’Equipe, Mario Lemina a été victime d’un cambriolage avec un préjudice à hauteur de 300 000 euros. Les voleurs étaient encagoulés et armés, et ont pu s’emparer de plusieurs objets de luxe. LA police judiciaire de Nice a été saisie pour l’affaire…

INFO @lequipe. Mario Lemina, le milieu de terrain de l’OGC Nice, victime d’un vol à son domicile, hier soir. Trois malfaiteurs, encagoulés et armés, se sont emparés de biens de luxe pour un préjudice de 300 000€. La PJ de Nice a été saisie des faits https://t.co/uCF0cBhFQJ — Stéphane Sellami (@StephSemillant) October 11, 2021

J’ai évolué depuis l’OM, en six ans cela aurait été étrange de ne pas progresser — Lemina

« On ne veut pas s’enflammer, seulement rester dans la continuité, le travail et l’humilité pour continuer de faire de bons résultats. C’est la méthode que leur coach veut imposer, attaquer avec un grand nombre de joueurs. Ça engendre des qualités mais aussi des failles à exploiter. Si ce sera un match ouvert ? J’espère que ce le sera surtout du côté de l’OM pour marquer nos buts. Je n’ai pas fait de lien par rapport à ça, non. Marseille, c’était il y a six ans. C’est un club que je respecte beaucoup, mais je veux faire un résultat avec mon club. J’ai évolué depuis l’OM, d’abord dans les coupes de cheveux. En six ans, cela aurait été étrange de ne pas progresser sur les plans technique, tactique et de la maturité. J’ai pris beaucoup d’expérience, ça m’encourage à m’exprimer un peu plus, devenir qui je dois être sur le long terme » Mario Lemina – source : Conférence de presse (20/08/2021)

C’EST LE MOMENT DE MONTRER QUE J’AI PRIS EN MATURITÉ – MARIO LEMINA

Présenté aux côtés des trois nouvelles recrues néerlandaises, Mario Lemina en a profité pour expliquer pourquoi il avait choisi Nice.

« Ça me fait plaisir de tous vous revoir, de pouvoir parler en Français. J’ai toujours été en contact avec Julien, ça fait un moment. C’était le bon moment. Encore plus qu’il y a le coach, qui a été très important dans mon choix. C’était le projet qu’il me fallait à un moment charnière de ma carrière. Je suis très content d’être là et de faire partie du projet. Le Mario de l’OM il était très jeune, un peu fougueux, pas toujours concentré. En partant, j’ai fondé ma famille, j’ai eu des enfants, je suis différent, une autre personne. J’espère que vous le verrez très vite. Toutes ces expériences m’ont fait prendre en maturité, ça m’a permis d’apprendre beaucoup de langues, de savoir ce qui se fait à l’extérieur. Ça me permet de revenir ici avec un bagage d’expériences assez important. À moi de montrer et d’apporter tout mon vécu que j’ai eu à l’extérieur et à montrer aux jeunes. Je ne peux pas dire que je suis un leader, c’est trop tôt. Mais un joueur d’expérience, oui, parce que le groupe est jeune. C’est le moment aussi pour moi de montrer que j’ai pris en maturité, que je ne suis pas le même Mario que vous avez connu. Les jeunes, ils ont un fort potentiel et c’est à moi et aux autres de les pousser vers le haut. » Mario Lemina – Source : Conférence de presse (27/07/2021)