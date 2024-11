Ex OM : L’énorme joie de Gigot !

Dimanche soir, Samuel Gigot a inscrit son premier but avec la Lazio lors de la 13e journée de Serie A, face à Cagliari. L’ancien défenseur de l’OM, peu utilisé depuis son arrivée en Italie, a fait une entrée décisive. Remplaçant au coup d’envoi, il a remplacé Alessio Romagnoli à la mi-temps, et son entrée a immédiatement eu un impact. En supériorité numérique, la Lazio a rapidement pris l’avantage avec un score final de 3-0 à domicile.

Le but de Samuel Gigot, inscrit à la 56e minute, est survenu suite à un excellent coup de tête au second poteau sur un corner. Positionné idéalement, il n’a pas tremblé pour ouvrir le score et permettre à la Lazio de prendre le contrôle du match. Cette réalisation marque un moment clé pour Gigot, qui peine à s’imposer cette saison sous les ordres de Marco Baroni.

Après un début de saison difficile, avec un temps de jeu limité, ce but pourrait être un tournant dans la carrière de Samuel Gigot à la Lazio. Il démontre son potentiel et son importance pour l’équipe, qui cherche à renforcer sa défense en Serie A.

La Lazio poursuit sa marche en avant en Serie A

Avec cette victoire 3-0 contre Bologne, la Lazio poursuit sa bonne dynamique en championnat. Le but de Samuel Gigot a permis à son équipe de prendre les devants, confirmant sa solidité défensive, notamment avec l’intégration de nouveaux joueurs. Après plusieurs matchs difficiles, la Lazio semble retrouver un bon équilibre, et l’apport de Gigot pourrait être un facteur clé pour la suite de la saison.

Les supporters de la Lazio espèrent désormais que cette performance encourageante de Gigot en Serie A sera le début d’une plus grande régularité pour l’ancien défenseur de l’OM, dont le rôle pourrait évoluer dans les semaines à venir.