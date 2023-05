Ex OM : L’énorme parade d’Escales qui permet à son équipe de réaliser un exploit !

Il n’avait pas joué lors de l’élimination de l’OM en Coupe de France, Florian Escales était bien titulaire avec Annecy face au HAC lundi soir. Le gardien formé à Marseille s’est montré décisif avec une parade dans les dernières seconde face au leader de Ligue 2 !

Annecy avait réalisé un exploit face à un OM trop sûr de son fait, mais depuis le club haut savoyard est en grande difficulté. Eliminé par le TFC en demi-finale, Annecy a surtout enchainé les défaites en Ligue 2 et se retrouve aux porte de la descente. Ce lundi 15 mai, en clôture de la 35e journée de Ligue 2, le club haut-savoyard et son gardien de but formé à l’OM ont réalisé une performance de choix en s’offrant le HAC.

Le leader n’avait plus perdu depuis 32 matchs cette saison, un exploit donc pour la formation de Laurent Guyot. Annecy sort de la zone rouge grâce à cette victoire mais tout aurait pu basculer dans les ultimes secondes. En effet, Annecy menait au score 1-0n et il a fallu un arrêt exceptionnel de Florian Escales dans les ultimes secondes de la rencontre.



Avant l’incroyable élimination de l’Olympique de Marseille face à Annecy pour les quarts de finale de Coupe de France en mars dernier. Football Club de Marseille avait eu le plaisir d’interviewer Julien Babaud, journaliste sportif pour Le Dauphiné Libéré. Il nous avait parlé de Escales : « Le gardien, ça vous intéressera, c’est Florian Escales. L’ancien de l’OM. Il fait une très belle saison. Après ils ne jouent pas la Coupe de France. Ça tourne, c’est le numéro deux qui a la Coupe de France. Mais en tout cas, sur la saison, il réalise vraiment de belles performances. C’était un petit peu compliqué les deux trois premiers matchs, il avait concédé un pénalty. Il a fait une erreur au pied mais depuis, c’est vraiment vraiment solide. »