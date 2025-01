Ex OM : L’entourage de Mandanda fait passer un message fort !

Steve Mandanda s’étais retrouvé sur le banc suite à l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM qui avait fait recruté Pau Lopez. Parti à Rennes, le portier de bientôt 40 ans revit la même histoire mais cette fois avec son ancienne doublure à l’OM Brice Samba…

Steve Mandanda se retrouve une nouvelle fois dans une situation délicate à Rennes, où il a retrouvé le banc des remplaçants sous les ordres de Jorge Sampaoli. L’ancien gardien de l’OM, arrivé à Rennes en 2022, était le titulaire indiscutable depuis. Cependant, avec l’arrivée de Brice Samba en janvier, un concurrent direct pour la place de gardien titulaire, Mandanda se voit relégué à un rôle de numéro deux.

Mandanda va jouer le jeu de la concurrence

Ce retournement de situation n’est pas sans rappeler la période de 2021 à l’OM, lorsque Sampaoli, déjà entraîneur de l’équipe phocéenne, avait surpris en élevant Pau Lopez au rang de numéro un, reléguant ainsi Mandanda sur le banc. À Rennes, le scénario semble se répéter avec l’arrivée de Samba, ancien gardien de l’OM, mais Mandanda n’a pas l’intention de quitter le club breton. Selon les informations de L’Équipe, le « Fenomeno », reconnu pour son professionnalisme exemplaire, ne compte pas partir et entend bien jouer le jeu de la concurrence.

Mandanda va persévérer, il sera très respectueux dans la vie de groupe

Un membre de son entourage souligne son attitude irréprochable, précisant qu’il fera preuve de respect envers le groupe et persévérera dans son rôle de mentor pour les plus jeunes : « C’est un immense pro, qui a toujours eu des responsabilités durant sa carrière, il va persévérer, il sera très respectueux dans la vie de groupe ». Mandanda est un homme de challenge, et même si Samba arrive avec une lourde pression en tant que nouvelle recrue vedette, le gardien français entend bien rester dans l’ombre de ce dernier, tout en continuant à apporter son expérience au sein du vestiaire rennais.