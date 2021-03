Ex OM : L’entrée fracassante de Radonjic avec la Serbie !

La Serbie affrontait ce samedi soir le Portugal lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. L’entrée de Nemanja Radonjic a tout changé !

Prêté par l’Olympique de Marseille au Hertha Berlin, Nemanja Radonjic n’a pas encore eu l’occasion de briller en Bundesliga. Un temps blessé, il est de retour physiquement mais n’est pas parvenu à se faire une place dans l’équipe berlinoise.

Ce samedi, il était sur le banc de la sélection serbe pour affronter le Portugal lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La rencontre était plutôt mal embarquée avec un doublé de Diogo Jota en première période. C’était sans compter l’entrée de Radonjic à la 46e minute. L’ailier gauche offre une sublime passe décisive à son coéquipier Mitrovic dès l’entame de jeu de la seconde période !

La passe décisive de Radonjic pour kostic 🤩 #TeamOM pic.twitter.com/hUpmL2Mfvl — Marco D (@MDigus) March 27, 2021

DEUX PASSES DECISIVES POUR RADONJIC !

Celui qui est toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille ne s’arrête pas là et continue de pousser pour égaliser. Ce sera chose faite puisqu’il a offert une seconde passe décisive à Kostic qui punit Anthony Lopes dès l’heure de jeu !

A LIRE AUSSI : OM : Mandanda (tout) proche d’une retraite internationale ?

La fin de rencontre a été très animée avec notamment un but de Cristiano Ronaldo injustement refusé par l’arbitre. La VAR et la Goal Line Technology n’étant présents lors de ces matchs, la star portugaise n’a pas pu ajouter un but à son compteur. Frustré, il a retiré son brassard de Capitaine et est sorti avant la fin du match.