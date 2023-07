Ex OM : Les buts de Thauvin et Gignac !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce weekend les deux anciennes vedettes marseillaises André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont marqué, pour son retour en championnat mexicain pour le premier et lors d’un amical avec l’Udinese pour le second.

Les deux anciens de l’OM André-Pierre Gignac et Florian Thauvin se sont tous deux illustrés en inscrivant un but chacun ce week-end. Dans la première phase du championnat mexicain, qui reprend dès le mois de juillet, les Tigres avaient déjà disputé deux rencontres, les deux se soldant par un match nul 1-1.

APG n’avait pas joué ces deux matches et il fait son retour face à León hier, ressortant seul buteur de cette confrontation. Il a donné la victoire aux siens dès la 8ème minute par un sublime piqué après avoir bien été servi dans la surface de réparation.

André-Pierre Gignac a encore frappé cette nuit avec les Tigres ! Magnifique finition pour l’ex international français ! 🤩 🇫🇷 (@LigaBBVAMX)pic.twitter.com/wdBklAZZc2 — Footballogue (@Footballogue) July 16, 2023

Thauvin à la relance ?



Florian Thauvin, lui, peine plus depuis son départ de l’OM. Il avait d’abord rejoint Gignac du côté du Mexique à l’été 2021 mais a du quitter les Tigres en janvier dernier car le club n’avait plus de place pour les joueurs étrangers. De retour en Europe à l’Udinese, il a joué 16 matches de Série A dont seulement 5 comme titulaire.

Hier il a inscrit un but lors de la rencontre de préparation de son club face au Rappresentativa Carnica. Un beau dribble sur le gardien adverse et une finition pied droit, contribuant ainsi à la victoire 15 à 0 des siens ! A 30 ans et avec une préparation complète, Thauvin espère se relancer cette saison.