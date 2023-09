Ex OM: Les débuts fracassants de Niels Nkounkou avec Francfort !

Transféré cet été à l’Eintracht Francfort en provenance de l’AS Saint-Étienne contre la somme de 10.5 millions d’euros, Niels Nkounkou a disputé ses premières minutes en Bundesliga.

Entré en jeu à la 73e minute à domicile contre Cologne, alors que son équipe était mené 0-1, l’ancien joueur de l‘Olympique de Marseille a égalisé à la 87e d’une frappe sèche du pied gauche. Des débuts rêvés pour l’international français espoirs.

Very happy to have make my first appearance for the club and helped the team with my first goal ⚽️🦅#PourVous🏴‍☠️ pic.twitter.com/x4uxBbtmzf

— Nkounkou Niels (@NielsNkounkou) September 3, 2023