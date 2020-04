Ex OM : Les louanges de cet ancien joueur envers Eric Gerets !

Dans un entretien accordé à La Provence, Laurent Bonnart a évoqué ses saisons sous les ordres du coach belge Eric Gerets.

Ce dimanche, Laurent Bonnart a été interrogé sur le coach qui a eu le plus d’impact sur lui. Sans hésitation, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille a cité Eric Gerets !

il avait tout : humble, drôle, le club était uni… — BONNART

J’ai et nous avons vécu deux années superbes, notre jeu était brillant, chacun progressait, on s’éclatait, il y avait un cadre, une discipline, il avait tout : humble, drôle, le club était uni, entre l’équipe, le public, la presse, le coach, le président Pape Diouf, José Anigo, c’est rare. J’ai eu la sensation que ça se cassait la gueule après son départ. J’ai apprécié Éric Gerets sur le plan humain. Et il faisait la paire avec Dominique Cuperly. Un excellent binôme »

Laurent Bonnart – Source : La Provence

JCDB avec Eric Gerets : l’OM, les supporters, Marseille, AVB, le PSG, Valbuena…

La semaine dernière, le mardi 11 février pour être précis, Eric Gerets a invité Jean Charles de Bono et FCMarseille dans sa ferme en Belgique. Le technicien belge a reçu notre équipe de tournage avec la gentillesse et la générosité qui le caractérise. Entretien.





Il évoque sa relation particulière avec l’OM, ses supporters, Marseille. Egalement, Gerets revient pudiquement sur ses problèmes de santé, mais aussi sur le titre raté d’un point, ou encore sur le nouveau coach olympien André Villas-Boas, la puissance du PSG. Enfin, l’ancien entraineur olympien réagit au message de son ancien joueur Mathieu Valbuena…

