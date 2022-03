Ex OM : Les regrets de Luccin et son avenir !

« J’ai gardé une maison à Madrid et j’adore aussi revenir régulièrement à Marseille. Je me rends compte que j’ai beaucoup changé de club à l’époque, et que j’ai manqué parfois d’une certaine stabilité. Quand j’étais à l’OM (1998-2000), on m’a fait comprendre que c’était préférable que je parte car l’offre du PSG était généreuse. Avec du recul, je me dis que j’aurais dû rester plus longtemps. Je me suis toujours dit que si je donnais autant à parler, c’est qu’il y avait du vrai dans ce que les gens disaient. Oui, j’ai été un joueur agressif mais ma seule volonté était de récupérer le ballon. Et quand je l’avais, je ne me débrouillais pas trop mal avec. » Peter Luccin – source : L’Equipe (15/03/2022)