Ex OM: Les remerciements de Vincent Labrune au PSG

Ce vendredi, la LFP a annoncé la création d’une filiale commerciale avec CVC qui donnera, sur 3 versements, quelques dizaines de millions d’euros par clubs… Le PSG aurait fait baissé sa part pour la partager aux autres écuries françaises. Un geste salué par les dirigeants de L1.

La LFP a officialisé ce vendredi l’accord avec le CVC pour la création de la filiale commerciale dont parlait L’Equipe quelques jours plus tôt. Les parts attribuaient à chaque club avaient d’ailleurs fuité avec une énorme part pour le PSG.

Un geste salué par l’ancien président de l’OM et désormais de la LFP, Vincent Labrune:

« Tout le monde connaît la fragilité de notre économie. La grande fierté des équipes de la Ligue et de ses conseils est d’apporter une solution pour faire face à cette crise financière sans précédent. Dans ce cadre-là, le club le moins en risque de tous, pour des raisons évidentes, c’était le PSG. Il a fallu convaincre l’opportunité de réaliser ce projet. Paris était en droit de revendiquer, selon toutes les études, entre 300 et 350 millions d’euros, car il participe à 34% des revenus de la L1. Mais il a fait le choix de descendre sa quote-part à 200 millions d’euros, soit 17% du total, pour que tout l’écosystème puisse bénéficier du projet. En fait, c’est Paris qui perd le plus. Ce que l’on a proposé, c’est la solution la moins injuste. » Vincent Labrune— Source: L’Equipe (02/04/22)

Un geste « fair-play », des dirigeants de club « reconnaissants » envers le PSG

Si plusieurs personnes étaient déjà choqués de voir que le PSG prenaient 200 millions d’euros alors que l’OM ainsi que Lyon n’obtenaient que 90 millions d’euros… Ils ne savaient certainement pas que les Parisiens ont fait baissé leur part.

En effet, comme l’explique RMC ce samedi, Nasser Al Khelaïfi n’aurait pas réclamé la totalité de ce qu’il aurait pu demander. Selon une étude, le PSG aurait pu toucher entre 300 et 350 millions d’euros vu qu’il représente 34% des revenus de la Ligue 1.

A LIRE AUSSI : ASSE – OM : Le match est reporté à demain ! Premières infos sur l’horaire?

Ce geste a été salué par de nombreux présidents de Ligue 1 dont les noms n’ont pas tous fuité. Jean-Michel Aulas ainsi que d’autres dont le nom n’est pas communiqué l’ont fait devant l’assemblée générale et en conseil d’administration de la Ligue.

« Il a accepté de façon très fair-play cette proposition pour nous permettre d’avoir suffisamment de fonds pour trouver une clef de répartition qui puisse convenir à tout le monde. Sans cette position, il aurait été très compliqué d’arriver à un accord à l’unanimité. Depuis des mois, Nasser parle de solidarité de tous pour permettre notre développement. Il a joint les actes aux paroles. » Jean-Michel Aulas – Source : RMC