Ex OM : L’étonnant record de Zambo Anguissa en Premier League !

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, André Franck Zambo Anguissa a joué en Liga à Villareal mais est de retour en Premier League avec Fulham. Le Camerounais s’est illustré depuis le début de la saison.

Ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, André Franck Zambo Anguissa évolue désormais en Premier League avec Fulham. Actuellement 17e du classement anglais, le Camerounais a tout de même trouvé le moyen de s’illustrer !

Puissant physiquement et bon dans ses passes, l’ancien joueur de l’OM a un autre talent qui lui a permis de se hisser en haut d’un classement en Angleterre. En effet, l’international camerounais est le meilleur dribbleur de Premier League, devant l’ancien pensionnaire de Ligue 1 Allan Saint-Maximin (Newcastle) ou encore le très athlétique Adama Traoré (Wolverhampton.)

Dans l’élite anglaise, Zambo Anguissa réussit 65% de ses dribbles tentés. Etonnant pour l’ancien Marseillais qui avait reçu des critiques venant de supporters de l’OM, reprochant sa conduite de balle trop lente et pas assez précise.

There are some familiar faces among the Premier League’s dribbling leaders, but it’s maybe slightly surprising to see Fulham’s central midfielder André Zambo Anguissa at the very top.

Along with averaging 3.5 successful dribbles per game, he wins 65% of dribbles he attempts! 💨 pic.twitter.com/SFhqomwZdd

