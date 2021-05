Ex OM : L’étonnante nouvelle aventure qui va débuter pour André Villas-Boas !

Après son passage à l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas va enchaîner avec une nouvelle aventure plutôt étonnante, mais pas vraiment quand on connaît bien le coach portugais !

Non, André Villas-Boas ne va pas être sur un banc dans les semaines à venir mais va plutôt être au volant d’une voiture ! En effet, le coach portugais va participer au WRC3 au Portugal du 20 au 23 mai prochain. L’ancien entraîneurs marseillais est un fan de rallye et avait déjà participé au Paris Dakar en 2018.

« L’un des concurrents à suivre pourrait être le pilote de la Citroën C3 Rally2 n°57, pilotée par André Villas-Boas, ancien entraîneur de Porto, Chelsea, Tottenham et de l’Olympique de Marseille. Véritable passionné de rallye, le Portugais fera ses débuts en mondial avec l’équipe Sports and You en WRC3. » Source : WRC.com (04/05/21)

L’EMOUVANT MESSAGE D’ADIEU DE VILLAS-BOAS

Après son départ de l’OM, André Villas-Boas n’a toujours pas retrouvé de club. Le coach portugais profite de son temps libre pour explorer le Portugal et poster des photos sur son compte Instagram. L’occasion de revoir son message d’adieu après sa démission de l’Olympique de Marseille au début de l’année 2021.