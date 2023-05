Ex OM : L’explication de l’altercation avec Evra à la fin de City vs Real !

Manchester City a étrillé le Real Madrid 4-0 mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des Champions. Présent au bord du terrain après une intervention sur la télévision anglaise, Patrice Evra, tout de rouge vêtu, s’est embrouillé avec Manel Estiart, un des adjoints de Pep Guardiola.

L’ancien joueur de l’OM a réussi a amener la rivalité entre entre Manchester City et Manchester United à la fin de la demi-finale retour de Ligue des champions remportée par les hommes de Guardiola.

Patrice Evra, wearing a red suit, involved in a heated discussion with City staff just after full-time #mcfc pic.twitter.com/ZO65nGgFnG — Tyrone Marshall (@TyMarshall_MEN) May 17, 2023

C’est pour toi! C’est pour toi!

Dans une séquence diffusé par Tyrone Marshall via son compte Twitter, on peut voir que le ton monte entre Patrice Evra et Manel Estiarte. Evra a ensuite expliqué cette altercation sur CBS Sports, « il me regardait et me disait: ‘C’est pour toi! C’est pour toi!’. Alors je me suis approché et je lui ai demandé pourquoi il était si agité. Il m’a répondu: ‘Parce que l’année dernière, tu as dit à la télé que City se foutait en l’air tout seul, que c’est pour ça qu’on perdait’. Et cette année, on ne s’est pas foutus en l’air« .