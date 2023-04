Ex OM : L’explication de Samir Nasri sur son enfer vécu avec les Bleus

Dans un long entretien accordé à Zack Nani dans Zack en Roue Libre, Samir Nasri est revenu sur les épisodes cauchemardesque qu’il a vécu avec l’Equipe de France. Des années plus tard, il a une théorie sur son manque de niveau avec les Bleus.

L’histoire de Samir Nasri avec les Bleus n’a pas toujours été rose. Avant qu’elle ne se termine brutalement et prématurément en 2014 et sa non participation à la Coupe du Monde au Brésil, le milieu offensif formé à l’OM a eu quelques problèmes avec certains cadres de l’équipe.

Je n’étais pas bien, je venais parce que je devais venir en Equipe de France — Nasri

Dans un long entretien accordé à Zack Nani dans l’émission Zack en Roue Libre sur Twitch, Samir Nasri a avoué qu’il avait eu une cassure dans son amitié avec Franck Ribéry ce qui l’a quelque peu esseulé dans le groupe de l’Equipe de France… Le fossé générationnel qui existait aussi à l’époque ne l’aurait pas aidé à s’intégrer.

« C’est vrai que je n’ai pas eu le niveau que j’avais en club, mais je marche à l’affect. Les conditions n’étaient pas propices. Je n’étais pas bien, je venais parce que je devais venir, si je pouvais choisir, je ne serais pas venu. L’ambiance était néfaste, franchement. De 2007 à 2011, on ne se parle pas avec Franck Ribery. J’étais seul, avec personne pendant 15 jours où tu es énorme dans un château ! Lui, il avait ses potes, logique. On a discuté, on s’est rendu compte qu’on s’est plus parlé pour de la merde. Je ne me sentais pas bien avec Raymond Domenech. Les problèmes générationnels étaient vrais. Claude Makélélé ? Il n’allait pas perdre son temps avec moi. C’est normal. J’avais envie de retourner dans mon club quand j’étais là-bas » Samir Nasri – Source : Zack en Roue libre (10/04/23)