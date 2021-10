Ex OM: L’hommage de Gerets à Pape Diouf

Ancien entraineur de l’Olympique de Marseille entre 2007 et 2009, Eric Gerets a toujours été apprécié auprès des supporters de l’OM. Dans un entretien accordé à Ouest France, il a rendu hommage à son ancien président Pape Diouf…

Même s’il n’a remporté aucun titre, Eric Gerets aura marqué les esprits des supporters de l’Olympique de Marseille. Personnalité attachante, il a permis au club marseillais de retrouver la Ligue des Champions, et de réaliser des exploits comme la victoire face à Anfield face à Liverpool (0-1).

Il est revenu sur sa relation forte qu’il avait avec Pape Diouf, son président à l’époque :

Quand il parlait, tu te taisais– Gerets

« Albert Émon venait de se faire virer. Pape m’a sonné (un appel). On a discuté. Quatre, cinq jours. J’ai voulu prendre la température. Au début, j’hésitais à venir avec mon staff. pape m’avait dit d’essayer avec le staff actuel, quelques jours. Le deuxième jour, j’étais convaincu. Il m’a donné carte blanche. Aucun président ne fait ça. Dès le début, c’est devenu un ami. Il avait quelque chose de magique. Quand il parlait, tu te taisais et tu écoutais. Il avait une aura. On était resté en contact, on se voyait souvent… » Eric Gerets— Source: Ouest France (04/10/21)

Il a une nouvelle fois exprimé tout son bonheur qu’il a connu à l’OM :

Je ne me souviens pas avoir été aussi heureux qu’à l’OM — Gerets

» Il y a des choses que je n’explique pas. En Turquie, c’était déjà fort. Mais à Marseille, c’était encore différent. J’étais comme un poisson dans l’eau. De ma vie, aussi. Je ne me souviens pas avoir été aussi heureux qu’à l’OM. » Eric Gerets – Source: Ouest France (04/10/21)

Des nouvelles du mythique Éric Gerets, entraîneur de l’@OM_Officiel de 2007 à 2009, dans #Prolongation ce lundi. Il a reçu @sports_ouest dans sa ferme, en Belgique, et a eu cette formule, qui sonne comme un hymne sorti de ses tripes : « Je vis, encore ! »🟡 pic.twitter.com/WjT5YimH6X — Clément Commolet (@Commolinho) October 4, 2021

Les clubs qui m’ont accueilli mais jamais autant qu’à Marseille — Gerets

« Émotionnellement, ce fut très dur. J’ai vu tellement de gens les larmes aux yeux ! Je n’y ai peut-être pas fait oublier Raymond Goethals, mais j’ai la faiblesse de prétendre que j’y ai laissé le même impact que lui. J’ai été apprécié dans tous les clubs qui m’ont accueilli mais jamais autant qu’à Marseille. Et dire que les gens, là-bas, ne me connaissaient pas ! C’est dingue : ou on t’aime ou on ne t’aime pas. Si on ne t’aime pas, tu as intérêt à ne pas défaire toutes tes valises car tu peux repartir très vite. » Eric Gerets – Presse Belge après son départ de l’OM (31/03/21)

