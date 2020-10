Ex OM / Ligue 1 : Labrune sort du silence sur les droits TV et propose une solution pour les clubs

Jaume Roures a fait une sortie médiatique qui n’a pas du tout plu aux clubs de Ligue 1 et à la LFP. Vincent Labrune, le président de l’instance s’est exprimé à ce sujet et aurait une solution pour les clubs français.

Cette semaine, le fondateur de Médiapro, Jaume Roures a fait une déclaration choc : il ne serait pas en mesure de payer les droits TV. Vincent Labrune, président de la LFP a réagi à ces propos dans les colonnes du journal L’Equipe.

« Je suis surpris sur la forme et inquiet sur le fond. Sur la forme, le timing de cette annonce est pour le moins surprenant, quand on sait qu’elle intervient seulement quelques semaines après le paiement d’une première échéance. (…) A minima, on dira que cela entache la relation de confiance »

Vincent Labrune – Source : L’Equipe

LABRUNE SE VEUT RASSURANT

Toujours selon le journal L’Equipe, la LFP songe à faire un prêt à la banque pour donner les 172 millions d’euros aux clubs de Ligue 1. Actuellement, l’instance serait en train de prospecter auprès des banques. Vincent Labrune serait « confiant » et aurait rassuré les présidents des clubs français. Le quotidien sportif rappelle que la Ligue a déjà contracté un prêt de 224,5 millions d’euros en mai dernier, remboursable sur quatre ans, à partir du paiement des droits TV…