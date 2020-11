Ex OM : Lihadji, une entrée fracassante malgré la défaite du LOSC…

Malgré la défaite du LOSC, Isaac Lihadji a fait une belle entrée en seconde période. L’ancien Marseillais a été décisif sur le but de Yilmaz.

Ce dimanche, le LOSC se déplaçait à Brest pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Un match qui intervient après la victoire face à l’AC Milan en Europa League. Les hommes de Christophe Galtier ont chuté face au Stade Brestois sur le score de 3-2.

En première mi-temps, les joueurs de Dall’Oglio menaient 3-0 face à des Lillois inoffensifs. Pour dynamiser le jeu, Christophe Galtier a fait entrer trois joueurs : Reinildo, Xeka et l’ancien joueur de l’OM, Isaac Lihadji. Ce dernier a d’ailleurs été décisif sur le second but de Yilmaz.

Le minot a apporté de la profondeur au jeu du LOSC. Sur les ailes, il a provoqué, joué de sa vitesse pour mettre à mal la défense du Stade Brestois. Malheureusement, cela n’a pas suffit pour revenir au score.

Le programme COMPLET de la 10ème journée de Ligue 1

Vendredi 6 novembre

Strasbourg – Marseille : 0 – 1

Samedi 7 novembre

Bordeaux – Montpellier : 0 – 1

PSG – Rennes : 3-0

Dimanche 8 novembre

Brest – Lille : 3-2

Metz – Dijon : 15h00

Lens – Reims : 15h00

Nîmes – Angers : 15h00

Lorient – Nantes : 15h00

Nice – Monaco : 17h00

Lyon – Saint-Étienne : 21h00

Le classement provisoire