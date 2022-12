Ex OM : L’impressionnante gueulante de Mandanda à la mi-temps de la finale !

Dans un documentaire diffusée ce mardi soir sur TF1, on y voit les coulisses de la Coupe du Monde 2022 des Français. En finale, Steve Mandanda a poussé une grosse gueulante dans les vestiaires.

Steve Mandanda a certainement disputé sa dernière Coupe du Monde avec les Bleus. Le gardien resté très longtemps à Marseille n’a joué qu’un match, face à la Tunisie, mais a eu un rôle de grand frère pour le groupe des Bleus. Didier Deschamps s’est reposé sur lui à plusieurs reprises comme sur l’entrée de Randal Kolo Muani face au Maroc lors de la demi-finale de la Coupe du Monde il y a quelques jours.

C’est pas possible de faire ça ! C’est une finale, merde ! — Mandanda

Pour la finale, c’est aussi l’ancien portier de l’Olympique de Marseille qui a pris la parole. Menés 2-0, ses coéquipiers semblaient dépités. Il Fenomeno a réussi à remotiver les troupes et l’Equipe de France est revenue pour arracher les prolongations et les tirs au but. Un beau discours qui a été capturé durant le documentaire filmé pour raconter l’épopée des Bleus en Coupe du Monde et diffusé ce mardi soir sur TF1.

« Les gars c’est fait, on perd 2-0. Maintenant, faut savoir ce qu’on veut. Soit on retourne le match… et on l’a tous fait une fois, retourner le match. Et c’est possible. Mais faut rentrer sur le terrain avec un autre état d’esprit les gars. C’est pas possible de faire ça ! C’est une finale, merde ! » Steve Mandanda – Source : TF1 (18/12/22)

« C’est inadmissible de jouer comme ça ! C’est pas possible, MERDE ! » : le coup de gueule de Steve Mandanda à la mi-temps de la finale #ARGFRA #MerciLesBleus pic.twitter.com/b57R3oXVxU — Yohan Roblin (@yohanroblin) December 20, 2022

Deschamps fera une annonce sur son avenir !

Après une énorme déception lors de la finale de la Coupe du Monde, Didier Deschamps doit déjà se positionner sur son avenir. Le sélectionneur restera-t-il encore sur le banc des Bleus? D’après son agent Jean-Pierre Bernès, il prendra sa décision et la livrera au président de la FFF en janvier.

« C’est une décision importante. Ça concerne son avenir. C’est une décision très personnelle. Didier va rentrer en France, prendre quelques jours de repos, de réflexion. Début janvier, comme il l’a annoncé, il verra le président Le Graët pour lui annoncer sa décision. Je crois qu’il faut un temps pour tout. C’est une décision qui concerne un avenir professionnel, un avenir tout court. Ça ne se fait pas à la légère, dans un stade, après une finale et un tel scénario. C’est une décision qui doit être prise dans la sérénité. Bien sûr, tout le monde attend sa décision, mais je pense qu’il la prendra en temps voulu. C’est lui qui est maitre de sa décision. Il la prendra quand il souhaitera la prendre. » Jean-Pierre Bernès – Source : RMC (19/12/22)