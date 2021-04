Ex OM : L’incroyable décla de Cantona sur le hooligan qu’il a frappé !

Joueur de légende de Manchester United, Eric Cantona a également marqué les supporters de l’OM de 1988 à 1991. Il est revenu sur le coup de pied qu’il a donné à un supporter en 1995.

Eric Cantona aura marqué le football mondial grâce notamment à sa personnalité si particulière. En conférence de presse ou sur le terrain, il ne laissait jamais indifférents les spectateurs et supporters dans les stades.

En 1995, un Hooligan l’a violemment insulté ce qui a déclenché chez l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille une haine incontrôlable. Il a foncé sur lui, le pied en avant, et l’a frappé alors qu’il était parmi les supporters dans le stade.

Qui dit Cantona dit le « Kung-Fu Kick ».. Canto vient de se faire expulser face à Crystal Palace, un supporter adverse a le malheur de l’insulter sur le chemin qui l’emmenait aux vestiaires.. pic.twitter.com/TRqaGRQLvZ — MoreZanFootball (@MoreZanFootball) December 7, 2020

J’ai un regret. J’aurais aimé lui donner un coup de pied encore plus fort. — CANTONA

Eric Cantona est revenu sur cet épisode qui aura marqué sa carrière et l’histoire de Manchester United, dans un film intitulé The United Way. Relayée par Foot Mercato, cette déclaration d’Eric Cantona colle parfaitement au personnage.

« J’ai été insulté des milliers de fois et je n’ai jamais réagi, mais parfois on est fragile. J’ai un regret. J’aurais aimé lui donner un coup de pied encore plus fort. Je ne l’ai pas frappé assez fort. J’ai été banni pendant neuf mois. Ils voulaient que je sois un exemple » Eric Cantona – Source : The United Way (Texte Foot Mercato)