Ex OM : L’incroyable descente aux enfers de Dalmat

A la retraite depuis 2012 Stéphane Dalmat (ex joueur OM) a connu une après carrière désastreuse. Entre dépression, alcoolisme et accident de la route Dalmat a failli mourir à plusieurs reprises.

Stéphane Dalmat commence le football professionnel à 17 ans avec Châteauroux, son club formateur, en 1997. Très précoce il rejoint le RC Lens en 1998, l’OM en 1999, puis le PSG en 2000. En janvier 2001 il trouve un peu de stabilité en signant à l’Inter Milan jusqu’en 2003. Dalmat est prêté par l’Inter à Tottenham en 2003 puis à Toulouse en 2004. En 2005 il quitte définitivement l’Inter et s’engage au Racing Santander, en Espagne. Avant d’être transférer à Bordeaux en 2007. Dalmat quitte Bordeaux la même année pour rejoindre Sochaux, libre de tout contrat. En 2008, il devient le capitaine du FC Sochaux. Mais en 2009 à la suite d’une altercation avec la police Dalmat perd son brassard de capitaine et est condamné à 2 mois de prison avec sursis. En 2010 il signe au Stade Rennais pour deux ans, avant de prendre sa retraite en 2012. Après sa retraite Dalmat a souffert de son divorce et de dépression et plonge dans l’alcoolisme. En 2017 un accident de scooter a failli lui couter la vie. A 43 ans Dalmat veut s’investir dans le Tours FC, en national 3 (5ème division française) afin que le club devienne »un grand club de football ».

Je ne m’aimais pas

‘’ Pendant près d’un an, j’ai sombré. Ma femme était partie, et j’étais seul dans ma maison à Bordeaux. J’ai cogité, j’ai fait n’importe quoi, avec des idées noires. Je ne m’aimais pas. Alors, j’ai commencé à boire, tout seul. Je roule beaucoup trop vite sur un passage de tramway, et je finis sur un poteau. Je suis resté six jours dans le coma et j’ai fait deux arrêts cardiaques. J’ai failli mourir. En Italie, on m’aime pour ma gentillesse et ma sympathie. C’est bizarre d’être une idole là-bas et un infréquentable chez soi. J’ai envie de revenir dans le foot en m’investissant dans un projet de création d’un grand club de football à Tours, là où je suis né.’’ Stéphane Dalmat – Source : So Foot (17/02/2023)