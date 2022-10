Ex OM : L’incroyable raté de Milik dans la soirée cauchemardesque de la Juventus

Ce mardi en Ligue des Champions, la Juventus a perdu face au Maccabi Tel Aviv. Arek Milik s’est illustré négativement lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a prêté Arek Milik à la fin du mercato estival 2022 à la Juventus Turin. Le club italien est dans le groupe du PSG lors de cette édition de la Ligue des Champions et a donc joué ce mardi soir.

Cette rencontre face au Maccabi Haïfa ne s’est pas déroulée comme prévue pour les Turinois. En effet, le club de Serie A a perdu sur le score de 2-0 grâce à un doublé d’Omer Atzili. A la 24e minute, Di Maria s’est blessé et c’est Arek Milik qui est entré pour remplacer l’ancien joueur du PSG.

Milik moqué sur les réseaux sociaux après son énorme raté

L’international polonais n’a pas franchement brillé lors de cette rencontre. L’attaquant a même eu un énorme raté qui aurait pu permettre à lui et ses coéquipiers de revenir à 2-1 juste avant la mi-temps. Forcément, sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM ont raillé l’ancien joueur marseillais.

J’ai honte de ce qui se passe en ce moment — Allegri

« J’ai honte de ce qui se passe en ce moment. Dans ce genre de situation, il ne s’agit pas d’une seule personne, je veux dire Allegri, c’est une situation qui concerne le groupe dans son ensemble et nous devons repartir de l’avant. Il n’y a pas un coupable, ce n’est pas la faute de l’entraîneur si nous ne réussissons pas un tacle. Allegri va rester l’entraîneur de la Juventus. » Andrea Agnelli (président de la Juventus) – Source : L’Equipe (11/10/22)