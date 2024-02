Ex OM : L’incroyable récit de De Laurentiis sur le licenciement de Rudi Garcia !

Le passage de Rudi Garcia au Napoli n’a pas franchement été une réussite. Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis raconte comment s’est déroulé le licenciement !

Rudi Garcia aura laissé un souvenir plus que mitigé en Italie. Alors que tout se déroulait bien à l’AS Roma, la fin a été tout autre. Même chose pour son passage au Napoli où son licenciement a été plus que compliqué comme le raconte Aurelio De Laurentiis, président du club napolitain, en conférence de presse.

« Pourquoi je l’ai viré ? Lors de son dernier match, je rentre dans le vestiaire avant la rencontre. Je lui demande s’il est sûr de sa compo. Il me répond : ‘Laisse-moi faire !’ Quelqu’un qui te dit ça sur ce ton… Soit tu l’envoies balader direct, soit tu t’assois, explique De Laurentiis devant les journalistes. À la mi-temps, je descends dans le vestiaire pour lui dire : ‘Mais qu’est-ce que tu fais bordel ? Tu veux te faire virer ?’ C’est comme ça que ça a fini. Garcia avait toujours une surprise dans ses compositions. À la fin, je l’ai envoyé se faire foutre. »

🔴 Aurelio De Laurentiis raconte le jour où il a viré Rudi #Garcia (Napoli-Empoli) : « Je descends dans le vestiaire avant le match, et je lui dis : « A mon avis, tu te trompes là (sous-entendu dans ta compo) ». Il me répond : « Laissez-moi faire ! ». Qqun qui te parle comme ça… Ou… pic.twitter.com/BcEyuqEahs — GuillaumeMP (@Guillaumemp) February 7, 2024

Rothen dézingue Rudi Garcia

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport il y a quelques mois, Aurelio De Laurentiis avait expliqué son choix de recruter Rudi Garcia. « A la fin, je suis allé sur Rudi Garcia qui, en Italie, était arrivé deuxième à deux reprises avec des vestiaires turbulents, plein de joueurs de haut niveau ». Mais ce dernier a vite déchanté et il regrette son choix. « J’aurais dû faire un coup de théâtre et dire: le voilà présenté, mais maintenant il s’en va. Car une personne qui arrive et dit: ‘moi, je ne connais pas le Napoli, je n’ai pas vu un match…’. J’aurais dû comprendre. Alors que j’ai préféré en rire. Le problème, c’est qu’il l’a répété plusieurs fois. J’ai contacté Luis Enrique. Lui, il a fait venir son entourage à Naples. Il m’a bloqué trois jours en me demandant beaucoup d’argent. On avait presque trouvé un accord, puis il a dit non car il voulait gagner encore plus. »

Dans une interview donnée au Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis a fracassé Rudi Garcia. À la question « Quand avez-vous réalisé que ce n’était pas le bon choix ? » voici sa réponse 👇🏻 « Le jour où je l’ai présenté à Capodimonte. J’aurais dû faire un coup de théâtre et… pic.twitter.com/6oTf4ZBLZM — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 22, 2023

« Pour moi, De Laurentiis a raison. Comment, en signant au Napoli, tu dis: « Je n’ai pas vu un match, je ne connais pas le Napoli. » Ils sont champions d’Italie, a déploré Rothen avant de tacler Rudi Garcia. « Tu signes avec tes grandes idées puisque tu es visiblement un révolutionnaire du football. Ça montre le « boulard » énorme qu’il a. Ou alors il est déconnecté. Je comprends maintenant la relation qu’il avait avec certains joueurs. On a vu des joueurs réagir violemment, même sur le terrain. C’est problématique pour un entraîneur de se faire déjuger comme ça. Il y a eu Osimhen mais il y en a eu d’autres« , conclut l’ancien joueur du PSG.