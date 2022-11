Ex OM : L’incroyable confession de Valbuena sur le match face avec Lyon au Vélodrome

En 2015, Mathieu Valbuena revient au Vélodrome avec le maillot de Lyon. L’ancien milieu offensif marseillais révèle son soulagement lors de cette rencontre.

Dans un long entretien accordé à Winamax, Mathieu Valbuena n’a pas caché son fort attachement à l’Olympique de Marseille malgré le fait qu’il ait porté le maillot lyonnais quelques saisons. Pire, il révèle avoir vécu un réellement soulagement de voir que sa frappe n’est pas entrée en fin de rencontre, alors qu’il jouait pour Lyon au Vélodrome en 2015.

C’était la seule fois où j’étais content que le ballon n’entre pas — Valbuena

« Quand je signe à Lyon, tout Marseille me déteste et tous les Lyonnais n’ont pas envie que je vienne. Il y a des joueurs, je les ai faits chier pendant des années. Je suis agaçant comme joueur, il faut le dire. Je ne dis pas que je suis arrivé et que personne ne m’a parlé parce que ce n’est pas vrai. J’ai gardé de superbes contacts avec tout le monde mais j’avais l’étiquette du Marseillais et ce n’est pas tout rose. (…) J’ai toujours accepté mes choix. Quand j’étais à Lyon, j’ai toujours dit que mon club de coeur c’état l’OM. A la fin du match contre Marseille, j’ai une action mais je crois qu’il y a un aimant qui ne veut pas que la balle entre. Je pense que sincèrement, sur le moment, je ne calcule pas parce que je joue… C’était la seule fois où j’étais content que le ballon n’entre pas. Parce que mon histoire avec l’OM c’était incroyable et même moi ça m’a fait bizarre de jouer avec l’autre tunique. Mais c’est comme ça. Qu’auraient fait ceux qui ont critiqué mon choix ou ne le comprennent pas? C’est facile de parler. Si je n’avais pas Lyon, je ne voulais pas rester en Russie, ça aurait été compliqué. Je n’aurais plus été en Equipe de France. Puis, il y avait la Ligue des Champions. Ça a été compliqué la première saison à Lyon mais la deuxième année, ça a été une de mes plus belles années en terme de statistiques » Mathieu Valbuena – Source : Winamax (16/11/22)