EX OM : Lizarazu, Barthez, Drogba… Le onze de rêve de Steve Marlet !

L’ancien attaquant de l’OM, Steve Marlet a répondu au jeu de France Football : le onze parfait. Il a sélectionné plusieurs anciens marseillais.

Steve Marlet a répondu à France Football et a livré son onze parfait. L’ancien joueur de l’OM n’a pas oublié ses anciens coéquipiers marseillais et en a sélectionné quelques uns. Au poste de gardien de but, il a choisi Fabien Barthez !

«J’hésitais entre Van der Sar et Barthez. Mais je vais prendre Fabien. C’était bien sûr un top gardien. J’ai eu l’occasion de le côtoyer à Marseille et en équipe de France. Humainement, c’était un mec marrant, qui arrivait à passer au-dessus de la pression et à transmettre sa décontraction. Dans un groupe comme le nôtre à Marseille, où il y avait pas mal de pression justement, c’était bien. C’était un peu le baromètre de l’équipe. Une sorte de repère pour les joueurs.»

Steve Marlet – Source : France Football

Mon XI parfait : Steve Marlet sélectionne et présente son équipe rêvée https://t.co/ahD88A7Eik — France Football (@francefootball) April 11, 2020

LIZARARUavait le statut de star, il n’en a vraiment pas joué — MARLET

En défense, il a positionné Bixente Lizarazu en tant que latéral gauche. Il a d’ailleurs été élogieux à son sujet et surtout humainement.

« A gauche, Bixente Lizarazu, que j’ai connu en équipe de France et à Marseille. Physiquement, c’est un monstre. Une grande simplicité aussi humainement. Quand il est arrivé à l’OM, il avait le statut de star, il n’en a vraiment pas joué. En plus, les choses avaient été difficiles pour lui. Il n’avait pas fait de vagues. Il était retourné au Bayern et il avait fini champion. C’est dommage que son aventure à Marseille ne se soit pas très bien finie. Mais je garde de très bons souvenirs de lui. »

Steve Marlet – Source : France Football

LE ONZE COMPLET DE MARLET

BARTHEZ

FINNAN EDMILSON SILVESTRE LIZARAZU

MARC-VIVIEN FOE MAKELEE

ZIDANE

SONNY ANDERSON DROGBA HENRY