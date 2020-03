Ex OM : Lucas Ocampos (encore) récompensé !

L’ancien attaquant de l’OM, Lucas Ocampos, désormais au FC Séville, fait partie du groupe des 23 Argentins appelés par Lionel Scaloni…

Lucas Ocampos a quitté l’OM cet été afin de rejoindre la Liga et plus précisément le FC Séville. Compétition très suivie dans son pays natal et par bon nombre de personnes dont Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine. L’attaquant s’est donc vu récompensé en étant convoqué dans un groupe de 23 joueurs dont Dybala, Paredes ou encore Lionel Messi, le capitaine de la sélection. L’Argentine va affronter l’Equateur et la Bolivie en match de qualification de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Déjà buteur avec la sélection nationale !

L’argentin n’avait pas manqué ses débuts. En effet, il a inscrit son premier but avec l’Albiceleste contre les allemands. Un but (à voir en images ci-dessous) qui avait permis aux argentins de faire match nul 2-2 contre l’Allemagne.