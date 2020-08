Ex OM : « Lucas Ocampos, on ne pensait pas que ce serait une telle révélation! »

Auteur d’une saison pleine pour ses débuts en Liga avec le FC Séville, Lucas Ocampos a impressionné la presse espagnole. Personne ne l’attendait à ce niveau !

Auteur d’une superbe saison avec le FC Séville, Lucas Ocampos a mis tout le monde d’accord en Espagne. Les clubs rivaux se l’arrachent, et la presse espagnole est unanime à son sujet. Comme l’a expliqué à la Provence le journaliste d’El Desmarque Ignacio Caceres, l’ancien ailier de l’OM n’était pas attendu à ce niveau

« ON NE PENSAIT PAS QUE CE SERAIT UNE TELLE RÉVÉLATION »

« Ocampos a surpris tout le monde. Au début, à la différence de l’OM, il était aligné à droite et s’en tirait très bien. Après le mercato d’hiver, il est repassé à gauche. On connaissait sa débauche physique à Marseille, mais on ne pensait pas que ce serait une telle révélation ». Ignacio Caceres – Source : La Provence, 21/08

LA STAT : 17

Soit le nombre de buts inscrits cette saison par Lucas Ocampos, toutes compétitions confondues (14 en liga, 1 en Europa League, 2 en Copa Del Rey). Un total que l’Argentin peut encore améliorer lors de la finale d’Europa League, prévue ce vendredi 21 face à l’Inter Milan.