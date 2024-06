Ex OM : Lucas Perrin l’a mauvaise !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Formé à l’OM, il avait même disputé la finale de la Coupe Gambardella avec Bouba Kamara, Lucas Perrin est au RC Strasbourg et pourrait changer d’air. le club mise sur la jeunesse et vire les anciens…

L’Equipe explique que « Lucas Perrin, lui, a été prié de trouver un autre club et n’a pas mâché ses mots à propos de la nouvelle politique strasbourgeoise, comme Sels ou Prcic avant lui ». Le joueur de 25 ans avoue ne pas comprendre le projet de BlueCo. « Il y a soi-disant un projet sportif, mais aujourd’hui, on ne sait pas où il va. C’est presque un miracle qu’on soit maintenu. On demande à des joueurs de 18, 19 ans d’avoir des responsabilités de mecs de 30 ans. »

Car si Maxime Lopez s’est imposé en Serie A à Sassuolo et devrait rejoindre un club plus hupé cet été, si Boubacar Kamara a impressionné pour sa première saison en Premier League avant de se blesser, Lucas Perrin a moins joué cette saison avec Strasbourg. De retour dans le onze lors de cette fin de saison, le défenseur serait suivi en Allemagne. Lucas Perrin a su profiter du changement d’entraineur, le défenseur a retrouvé son statut de titulaire depuis l’arrivée de Frederic Antonetti,

Fribourg vise Perrin ? Un pourcentage pour l’OM ?

Info🚨 #mercato : le défenseur central formé à l’OM Lucas Perrin effectue une très bonne fin de saison à Strasbourg. Ses performances ont tapé dans l’oeil de plusieurs clubs de Bundesliga dont Fribourg.https://t.co/4ZMpGFNkzH — Sébastien Denis (@sebnonda) May 26, 2023

Selon Footmercato, « le club de Fribourg, actuel 5e du championnat allemand, apprécie tout particulièrement le profil du défenseur de 24 ans. » Lucas Perrin avait rejoint Strasbourg après une année en prêt, l’option d’acahat n’était que de 1.5M€. Reste à savoir si l’OM possède un poucentage sur la plus value à la revente…