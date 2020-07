Ex-OM : Magnifique but, victoire pleine de panache… Le Leeds de Bielsa pratiquement en Premier League !

Cet après-midi, le Leeds de l’ancien entraîneur de l’OM, Marcelo Bielsa, jouait un match d’une très grande importance dans le cadre de la course à la montée en Premier League. Les hommes de l’Argentin l’ont emporté et sont tous proches d’officialiser leur accession au plus haut niveau du football anglais…

Les jours précédant le match, le second était revenu à égalité de points avec Leeds et le troisième, l’intenable Brentford, n’était plus qu’à trois petits points après une nouvelle démonstration. Bref, Leeds, ne pouvait pas perdre cet après-midi. Même un point, dans ce contexte, cela restait une affaire convenable à trois journées de la fin.

J43 Classement : Brentford a gagné, West Brom a fait nul. Ce qui veut qu’en cas de victoire demain … ça sentirait très très bon. #LUFC #MOT pic.twitter.com/amS2ofwM34 — Bielsa France (@BielsaFrance) July 11, 2020



Lorsque à la 89ème minute de jeu, alors que le score était toujours de 0-0, Kalvin Phillips récupérait un ballon dans sa surface, il aurait donc très bien pu l’envoyer valser en tribunes. Mais ce n’est pas comme ça qu’une équipe de Bielsa joue. Il a donc pris le risque de relancer dangereusement vers l’arrière droit. Le reste, c’est une montée rageuse, des échanges de passes parfaitement calibrées et sept joueurs dans la surface adverse au bout. À une minute du terme !

But ultra important inscrit par Pablo Hernandez à la 89e minute dans la course à la Premier League, sur un énorme travail de Luke Ayling !pic.twitter.com/FvoVbGa4vv — FR – EFL Championship (@freflchamp) July 12, 2020



Victoire finale, un but à zéro et une montée toute proche…

Leeds à quatre petits points de la montée !

Les hommes de Bielsa n’ont désormais plus besoin que de quatre points pour être assurés de jouer en Premier League l’an prochain. Et encore, ça c’est dans l’hypothèse où Brentford continue son sans-faute depuis la reprise…

🚨 POINT CLASSEMENT Il reste 3 matchs : – il manque mathématiquement 4 points à Leeds pour assurer définitivement sa montée.

– il en manque 6 pour être sacré champion. West Brom joue mardi, Brentford mercredi et Leeds jeudi. La montée est peut être pour dans 4 jours ! pic.twitter.com/BKm4azuRv7 — Bielsa France (@BielsaFrance) July 12, 2020





