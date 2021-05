Ex OM : Malgré la victoire face à Monaco, Garcia pleurniche (encore) sur l’arbitrage…

Lyon s’est imposé au finish à Monaco dimanche soir et garde une chance de finir sur le podium. Pour autant, Rudi Garcia était remonté suite à la bagarre de fin de match qui le privera de deux défenseurs face à Lorient samedi prochain…

Après la défaite face au LOSC, il avait préféré envoyer son adjoint en conférence de presse (Rudi Garcia est suspendu), par contre suite à la victoire 3-2 à Monaco, le coach lyonnais s’est présenté devant les journalistes après le match. Rudi Garcia a mis en avant son travail et, au passage, a regretté les cartons rouges distribués à ses joueurs après le match. Ne lui parlait pas de Kadewere…

la provocation vient de chez eux — Garcia

« On a tout fait pour jouer notre jeu, on s’est lâchés, on n’a pas calculé. Ils ont marqué, ils ont eu une ou deux situations. Il ne fallait pas se précipiter en seconde période. On savait que si on égalisait, le match changerait d’âme. Je ne dirai rien sur l’arbitrage, la seule chose que je veux souligner c’est : quel est l’intérêt des joueurs de l’OL de prendre des cartons rouges alors qu’ils gagnent et qu’il reste trois journées ? Il n’y en a pas. Cela veut dire que la provocation vient de chez eux, c’est anormal qu’on ait pris des cartons rouges alors qu’on n’a rien fait, on n’a même pas riposté. Et vous remarquerez que de leur côté, ce sont des jeunes qui ont provoqué qui ne sont pas titulaires. Il va falloir qu’on trouve un onze et des défenseurs pour Lorient. » Rudi Garcia – source : Conférence de presse / l’Equipe (02/04/2021)

Bien sûr son président, Jean Michel Aulas n’est pas en reste et vise deux jeunes attaquants de Monaco (dont un formé à Lyon) coupables selon lui d’avoir déclenché la bagarre.

Le coaching de Rudi Garcia a été gagnant — Aulas

« Quand on est président avec un peu d’expérience, il faut soutenir l’équipe. Mais il y avait de l’espoir. C’est vrai que ce match arrivait à point nommé. Les gars ont été magnifiques, il y a du talent, mais aussi une fierté. Il a fallu se redresser de plein de coups durs. Je voulais saluer le coaching parce que je sais que quelquefois on a tendance à l’étriller. Le coaching de Rudi Garcia a été gagnant, il a fait une semaine extraordinaire […] Là on a refait un coup historique. On leur a expliqué toute la semaine car les joueurs avaient besoin qu’on leur dise que c’était possible, et malgré les circonstances défavorables, ils ont livré un grand match et je suis fier d’eux […] Les joueurs exclus ? Il y aurait les deux gamins de Monaco, Geubbels – qui devra faire attention, franchement ce qu’il a fait n’est pas bien – et Pellegri. Et de notre côté c’est Mattia De Sciglio qui a pris et Marcelo […] On vient gagner ici avec un match extraordinaire mais on se retrouve en partant malheureux comme les pierres parce qu’on va se faire sanctionner, et en plus visiblement on n’y est pour rien. » Jean-Michel Aulas – source : Canal+ / l’Equipe (02/04/2021)