Ex OM : Malgré son bilan… Labrune gagne facilement !

Aujourd’hui se tenait le vote pour élire le prochain président de la LFP. Sans surprise l’ancien président de l’OM a été facilement réélu malgré un bilan critiquable.

Les hommes en place avaient ses faveurs et le résultat du vote n’est pas une surprise. Vincent Labrune est réélu au poste de président de la LFP pour 4 ans.

🚨V𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗔𝗕𝗥𝗨𝗡𝗘 𝗘𝗦𝗧 𝗥𝗘́𝗘́𝗟𝗨 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗙𝗣 𝗝𝗨𝗦𝗤𝗨’𝗘𝗡 𝟮𝟬𝟮𝟴 ! ▫️ 14 votes Labrune

▫️ 2 votes Linette

▫️ 1 abstention Vous en pensez quoi ???

Les dirigeants français et représentants du conseil d’administration vont élire le prochain président de la LFP. Une lutte qui se jouait entre deux hommes, Vincent Labrune ancien président de l’OM et président de la LFP sortant, et Cyril Linette, ancien directeur général de L’Équipe et du PMU. Dans un premier temps c’est le collège Ligue 2 qui vote, et c’est Cyril Linette qui a obtenu les voix avec 9 voix à 7. Ensuite c’est au collège Ligue 1 de se décider, et cette fois aucun vote n’a été fait, les 7 représentants de Ligue 1 se sont abstenus. 7 car Kita et Oughourlian se sont retirés du vote. Après la pause déjeuner, c’est lors de l’AG élective que la grande majorité des votants ont choisi Vincent Labrune.

