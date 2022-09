Ex OM: Mandanda décisif !

Parti au Stade Rennais il y a quelques mois, Steve Mandanda a délivré une passe décisive lors de la victoire des Bretons 5-0 face à Auxerre…

Capitaine de l’Olympique de Marseille, joueur le plus capé du club… Steve Mandanda a quitté l’OM cet été pour rejoindre le Stade Rennais. La situation de concurrence avec Pau Lopez a poussé l’international français vers la sortie.

Titulaire dans les cages rennaises il a délivré… une passe décisive lors du succès 5-0 face à l’AJ Auxerre !

1 – Steve Mandanda a délivré la 1re assist de sa carrière en Ligue 1. Il est le premier gardien de Rennes à réussir cette performance en L1 depuis Benoît Costil contre Nantes en janvier 2017. Quarterback. #SRFCAJA pic.twitter.com/QxH01Icjih — OptaJean (@OptaJean) September 11, 2022

Mandanda explique son choix

« Venir dans un club qui joue l’Europe, une condition pour moi ? C’est vrai que ça fait partie des choses importantes. L’objectif, c’est de continuer à l’être, de monter au classement et puis de durer tout en haut de ce championnat et puis pourquoi d’accrocher la Ligue des champions et y durer. C’est un objectif commun, c’est cette ambition qu’il y a aussi au sein du club qui m’a attiré. On va tout faire pour atteindre ces objectifs. C’est un de ces éléments qui a pu faire pencher la balance et on voit un très beau football avec énormément d’actions et de buts. » Steve Mandanda— Source: Stade Rennais (06/07/22)