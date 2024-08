Ex-OM : Marc Bourrier s’est éteint

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Marc Bourrier, ancien footballeur et entraîneur français, est décédé à l’âge de 89 ans. Il a notamment joué à Montpellier, Lens et Toulon, avant d’entraîner l’OM, Sète ou encore l’équipe de France en tant qu’adjoint de Michel Hidalgo, entre 1976 et 1988.

Le sud de la France exprime son affliction après le décès de Marc Bourrier. Cette légende du football français a disparu, mais laisse derrière lui une empreinte indélébile. L’Olympique de Marseille lui rend hommage sur X (anciennement Twitter).

Marc Bourrier : un parcours exemplaire

Un ancien entraîneur de l’OM est décédé https://t.co/nhXLIYkvbs — Foot Mercato (@footmercato) August 13, 2024

Marc Bourrier a commencé sa carrière de footballeur comme milieu de terrain. Il a joué pour plusieurs clubs français, dont le SO Montpellier (devenu Montpelier HSC), le RC Lens et le SC Toulon. Après avoir raccroché les crampons, Bourrier s’est tourné vers le coaching, où il a laissé une empreinte indélébile sur le football hexagonal. Il est surtout connu pour avoir été l’entraîneur adjoint de l’équipe de France, aux côtés de Michel Hidalgo, entre 1976 et 1988. Il a également entraîné les Bleuets, avec qui il a remporté le championnat d’Europe en 1988.

Marseille en deuil

𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿 𝗻𝗼𝘂𝘀 𝗮 𝗾𝘂𝗶𝘁𝘁𝗲́𝘀 🕊️ Ancien footballeur professionnel et sélectionneur des « Bleuets » Marc Bourrier, avait occupé le poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille entre 1993 et 1994. L’Olympique de Marseille adresse ses sincères… pic.twitter.com/YOyl6ZHjZz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 13, 2024

Marc Bourrier a entraîné l’Olympique de Marseille entre 1993 et 1994. Il a pris la suite de Raymond Goethals, après la victoire des olympiens en Ligue des Champions, face à l’AC Milan. Le natif de Ganges (Hérault) n’a entraîné les olympiens qu’une saison, mais le bilan est plus que satisfaisant : L’OM a fini deuxième de son championnat.

