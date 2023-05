Ex OM : Marcelo Bielsa pointe du doigt certaines dérives du football !

Marcelo Bielsa vient de récupérer la sélection uruguayenne. L’ancien coach de l’OM va devoir composer avec une nouvelle génération prometteuse, Federico Valverde, Darwin Nunez ou encore Ronaldo Araujo. Lors de sa première conférence de presse, il abordé le thème de la retransmission des matches.

Pour sa première conférence de presse en tant que sélectionneur de l’Uruguay mercredi, Marcelo Bielsa a pointé du doigt certaines dérives du football, notamment les résumés de matchs durant trois minutes.

C’est comme vivre avec sa femme uniquement le samedi soir

« Les résumés de trois minutes ne sont pas du football, c’est comme vivre avec sa femme uniquement le samedi soir, il n’y a pas de mariage qui dure, a comparé Bielsa. Si vous regardez le foot avec des temps forts, vous êtes un spectateur, pas un fan, » a expliqué El Loco. Avant de poursuivre : « Pour que le foot continue d’exister, nous devons éviter de le détruire. Et je pense que les entraîneurs, les journalistes et les dirigeants font tout pour l’aggraver. Même les puissants, comme en Angleterre, ne peuvent pas maintenir la tradition et éviter de suivre la mode. »

Marcelo Bielsa a aussi évoqué le passé glorieux de l’Uruguay : « On ne peut pas prendre de décision concernant n’importe quel joueur au passé historique sans l’écouter. Je suis très respectueux des idoles parce qu’elles sont le patrimoine du peuple et que l’idole est un métal précieux pour les plus pauvres. Je ne ferais jamais consciemment quoi que ce soit pour nuire à une idole. »