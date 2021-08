Ex OM : Marcelo Bielsa va prolonger à Leeds !

Arrivé à Leeds depuis 2018, Marcelo Bielsa est parvenu à redresser le club en le faisant retrouver l’élite du football anglais depuis la saison dernière. L’ancien coach olympien a annoncé avoir trouvé un accord pour prolonger son contrat d’un an.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours. Sauf retournement de situation, Marcelo Bielsa sera toujours l’entraîneur de Leeds la saison prochaine. En effet, Marcelo Bielsa a annoncé lui même en conférence de presse aujourd’hui qu’il avait trouvé un accord avec Leeds pour prolonger son contrat d’une saison.

Arrivé en Angleterre en 2018, le technicien argentin a métamorphosé le club anglais. En effet, il a permis au club anglais de retrouver l’élite du football anglais pour la première fois depuis 16 ans. Comme à Marseille, le technicien argentin fait le plus grand bonheur des supporters de Leeds. Après avoir recruté Jack Harrison et Junior Firpo, Marcelo Bielsa va entamer sa quatrième saison sur le banc de Leeds dont sa deuxième en Premier League. Il s’est dit très heureux de poursuivre l’aventure anglaise.

🎙️ « The heart of football is the genuine fans of #LUFC » Watch Marcelo’s pre-Man United press conference

— Leeds United (@LUFC) August 12, 2021