Ex OM : Mario Lemina au coeur d’une grosse polémique à la CAN !

Parti de l’équipe du Gabon lors de la CAN 2022 au Cameroun, Mario Lemina aurait été testés positif à la COVID-19, au même titre que Pierre Emerick Aubameyang… Le consultant de RFI Foot, Freddhy Koula affirme que leur renvoi n’a rien à voir avec cela !

L’Olympique de Marseille n’est pas très représenté lors de la CAN… Seuls Pape Gueye et Bamba Dieng sont sélectionnés avec le Sénégal pour participer à la compétition africaine au Cameroun. Ils sont d’ailleurs accompagnés de Bouna Sarr, ancien joueur de l’OM.

Il y a d’autres anciens marseillais dans cette édition de la CAN dont Mario Lemina. L’international gabonais passé par l’OM a été testé positif à la COVID-19 et a été renvoyé à l’OGC Nice, son club actuel… Au même titre que Pierre Emerick Aubameyang, joueur d’Arsenal également passé par la Ligue 1 à l’AS Saint-Etienne.

Des échauffourées avec la sécurité et les joueurs

Seulement voilà, un consultant de RFI Foot affirme ce lundi via son compte Twitter que les deux internationaux gabonais n’ont pas été renvoyés dans leurs clubs seulement pour ces raisons médicales. En effet, ils seraient rentrés à l’hôtel à 5h du matin, ivres et accompagnés de filles. Des échauffourées auraient même eu lieu entre les joueurs et la sécurité.

« Hier dimanche, aux alentours de 18 heures, Willy Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont quitté l’hôtel, alors que l’équipe était à l’entraînement. A leur retour de l’entraînement, les deux joueurs et l’intendant adjoint (Willy) n’étaient toujours pas rentrés de leur sortie. Ce lundi, au petit matin (vers 5heures), les trois éléments sont revenus à l’hôtel complètement ivres et accompagnés de filles, qu’ils souhaitaient monter dans leur chambre d’hôtel. Un seul d’entre eux aura réussi à monter avec sa « nana » dans la chambre. C’est honteux. » Source de Freddhy Koula – Twitter