Mercato : Mario Lemina explique ce qui a changé chez lui depuis son passage à l’OM…

Fraîchement arrivé du côté de Nice, Mario Lemina retrouve le championnat de France qu’il a quitté en 2016 après avoir rejoint la Juventus de Turin. Passé par l’OM entre 2013 et 2016, le milieu de terrain s’est dit heureux de revenir en France.

À l’image de l’OM, Nice se montre très actif sur le marché des transferts. Depuis l’arrivée de Christophe Galtier, les Aiglons ont enregistré les arrivées de Jean-Clair Todibo, Melvin Bard, Calvin Stengs, Justin Kluivert, Pablo Rosario et l’ancien joueur olympien, Mario Lemina. Passé par l’OM entre 2013 et 2016, le milieu de terrain avait ensuite été transféré du côté de la Juventus de Turin pour un montant proche de 10 millions d’euros. Durant ces trois années, le milieu de terrain a endossé la tunique olympienne à 50 reprises et a inscrit deux buts. Après avoir enchaîné des expériences en Angleterre puis à Galatasaray, il se dit aujourd’hui très heureux de revenir en France.

C’EST LE MOMENT DE MONTRER QUE J’AI PRIS EN MATURITÉ – MARIO LEMINA

Présenté aux côtés des trois nouvelles recrues néerlandaises, Mario Lemina en a profité pour expliquer pourquoi il avait choisi Nice.

« Ça me fait plaisir de tous vous revoir, de pouvoir parler en Français. J’ai toujours été en contact avec Julien, ça fait un moment. C’était le bon moment. Encore plus qu’il y a le coach, qui a été très important dans mon choix. C’était le projet qu’il me fallait à un moment charnière de ma carrière. Je suis très content d’être là et de faire partie du projet. Le Mario de l’OM il était très jeune, un peu fougueux, pas toujours concentré. En partant, j’ai fondé ma famille, j’ai eu des enfants, je suis différent, une autre personne. J’espère que vous le verrez très vite. Toutes ces expériences m’ont fait prendre en maturité, ça m’a permis d’apprendre beaucoup de langues, de savoir ce qui se fait à l’extérieur. Ça me permet de revenir ici avec un bagage d’expériences assez important. À moi de montrer et d’apporter tout mon vécu que j’ai eu à l’extérieur et à montrer aux jeunes. Je ne peux pas dire que je suis un leader, c’est trop tôt. Mais un joueur d’expérience, oui, parce que le groupe est jeune. C’est le moment aussi pour moi de montrer que j’ai pris en maturité, que je ne suis pas le même Mario que vous avez connu. Les jeunes, ils ont un fort potentiel et c’est à moi et aux autres de les pousser vers le haut. » Mario Lemina – Source : Conférence de presse (27/07/2021)