Ex OM : « Marseille, c’était une expérience incroyable, le plus grand club en France ! »

Dans son édition du jour, le journal La Provence a donné des nouvelles de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Rudolf Skacel.

A l’Olympique de Marseille de 2003 à 2006, Rudolf Skacel a maintenant terminé sa carrière. Âgé de 40 ans, il est retourné en République Tchèque pour s’occuper de sa vie de famille.

Marseille et Cassis me manquent…

En attendant que ses jumelles de 2 ans grandissent, l’ancien milieu offensif passé par le Hertha Berlin et Southampton souhaite créer une structure autour du sport et des enfants aux Etats-Unis. Un moyen de rendre au football ce qu’il lui a donné selon les propos rapportés par La Provence.

A LIRE AUSSI : OM : Pour Di Meco, « Villas-Boas n’est pas Madame Irma, mais il arrive à sentir ce qu’il se passe… »

« Ma carrière aurait pu être meilleure ou pire mais je suis content de ce que j’ai fait. Tu ne peux pas jouer pour toujours malheureusement. Je ne regrette rien, je me suis amusé, j’ai joué pour de grandes équipes dans de beaux endroits, je me suis fait beaucoup d’amis… Marseille et Cassis me manquent. J’étais très jeune quand je suis arrivé à l’OM, c’était une expérience incroyable, le plus grand club en France. C’était comme une université du football avec une nouvelle langue, belle mais très difficile, plusieurs coaches… Ça m’a tellement apporté pour la suite de ma carrière. »

Rudolf Skacel – Source : La Provence