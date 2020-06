Ex OM : Mathieu Valbuena, tout proche de s’offrir un trophée !

Ce dimanche, Mathieu Valbuena et ses coéquipiers de l’Olympiakos ont pris les trois points face au PAOK Salonique. Une victoire qui a été rendue possible par une passe décisive de l’ancien Marseillais !

En Grèce, la championnat a également été stoppé par l’épidémie du coronavirus. Mathieu Valbuena, qui évolue à l’Olympiakos a d’ailleurs été frustré que cet arrêt intervienne aussi brusquement alors que son équipe enchaînait les victoires… Il l’explique dans un entretien accordé à l’AFP.

« On a arrêté la saison d’un coup, quand l’équipe tournait très bien. Cela nous a beaucoup gêné de devoir rester à la maison mais c’était important qu’on s’isole pour limiter la propagation du virus et protéger nos proches et nos familles. […] Évidemment, on est tous très contents parce qu’on est premiers et on est impatients de gagner le titre. »

Mathieu Valbuena – Source : AFP

Valbuena, décisif avec l’Olympiakos

Ce dimanche, l’ancien milieu offensif de l’Equipe de France a délivré une passe décisive lors de la victoire face au PAOK Salonique 1-0. Trois points qui permettent à l’équipe de Petit Vélo de s’approcher encore plus du titre à quelques rencontres de la fin du championnat !