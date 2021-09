Ex OM : Maurice, Leroy, Lyon, PSG, Marc Levy, Tapie… les souvenirs de Damien Grégorini

L’ancien gardien de l’OM pendant deux saisons s’est prêté au jeu des souvenirs pour le journal La Provence. Ses douze matches sous les couleurs marseillaises ne sont que de bons souvenirs pour celui qui est aujourd’hui à la tête du centre de formation de l’AS Nancy.

Aux bons souvenirs de ses deux saisons passées sous les couleurs marseillaises, l’ancien gardien Damien Grégorini a bondi dans le temps, avec le journal La Provence, pour se remémorer son passage en terres marseillaises.

« Marseille, c’est un autre monde, avec tout ce que ça comporte, au niveau des infrastructures, du stade, de l’environnement, de la ferveur. J’ai mis un peu de temps à m’adapter. Les six premiers mois ont été durs. J’ai commencé sur le banc, puis j’ai fini la saison. Quand j’ai signé, il y avait des joueurs comme Florian Maurice et Jérôme Leroy : la moindre petite erreur, ils la voient tout de suite. Il a fallu pas mal de temps et de travail pour arriver au niveau. » Damien Grégorini – Source : La Provence (06/09/2021)

L’ancien gardien, aujourd’hui à la tête du centre de formation de l’AS Nancy chez qui il avait fini sa carrière, a été Marseillais de 2000 à 2003. En revanche, la dernière année il fut prêté à l’OGC Nice. Mais, de ces deux saisons à l’OM et de ses douze petits matches disputés, il en garde quelques bons souvenirs.

« J’ai de très bons souvenirs. J’ai joué mon premier match à Lyon, on avait fait match nul (1-1). Ensuite, mon premier match au Vélodrome, c’était contre Paris, on avait gagné 1-0. Ce sont des moments qui marquent. J’étais jeune, avec tout l’environnement autour. Marc Lévy comme entraîneur des gardiens m’a bien fait bosser. Il ne m’a pas ménagé, c’était un très bon entraîneur pour moi quand je suis arrivé. Après, j’ai aussi eu l’occasion de m’entraîner avec « Lolo » Spinosi, j’ai d’excellents souvenirs avec lui. J’ai gardé pas mal de copains, notamment Pancho Abardonado qui est dans le staff (…) Pour la deuxième année, Bernard Tapie revenait au club. C’est une sacrée personne et je suis content de l’avoir connu. » Damien Grégorini – Source : La Provence (06/09/2021)



Des bons souvenirs donc, de belles rencontres et des anecdotes. Notamment une avec le boss Bernard Tapie. Ce dernier l’avait forcé à quitter son équipe en plein match à Monaco pour aller prendre l’avion car Grégorini devait rejoindre la sélection espoir.

Aucun regret

Pour ce qui est des regrets on oublie. Damien Grégorini, avec du recul, accepte son peu de temps de jeu et ne finalement que les bons souvenirs de son passage dans la cité phocéenne.

« Je n’ai pas de regret particulier. Je suis arrivé sur la pointe des pieds, j’ai eu l’opportunité de jouer par la suite. Après, il y a des choix, ça fait partie du jeu. Il faut passer au dessus pour continuer à avancer ». Damien Grégorini – Source : La Provence (06/09/2021)