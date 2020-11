Ex-OM : Maxime Lopez, titulaire, vainqueur et buteur !

Maxime Lopez a été prêté en toute fin de mercato à Sassuolo. L’ancien fleuron de la formation de l’Olympique de Marseille retrouve des couleurs en Italie…

Titularisé cet après-midi par De Zerbi, son entraîneur, au San Paolo de Naples, Lopez a rendu une copie très propre lors de la victoire des siens face au Napoli d’Osimhen, deux buts à zéro.

Très mobile, il a touché un nombre important de ballons, a apporté beaucoup de fluidité dans le jeu des Neroverdi et a même marqué un très joli but en toute fin de match ! Une intégration parfaite, peu surprenante finalement étant donné son profil et celui de sa nouvelle équipe.

Incroyaaaaaable le but Maxime Lopez contre Naples ❤️❤️❤️pic.twitter.com/CMgBFOMtLh — Ludo 🥥 (@TopLu28__) November 1, 2020

« J’ai parlé avec De Zerbi et au bout de 5 minutes, j’avais envie de venir »

J’ai parlé avec le coach De Zerbi et au bout de 5min j’avais envie de venir avec lui. C’est un grand coach, un grand tacticien. Je n’ai entendu que du bien de lui ici en Italie. J’ai pas mal d’amis qui jouent dans ce championnat et on m’a dit que du bien de lui. Tout a commencé dimanche, j’ai eu des contacts avec Sassuolo. Jérémie (Boga) m’a appelé, m’a demandé comment ça allait, il a pris des nouvelles. On se connaît depuis que l’on a 7 ans. Il jouait contre moi quand on était jeune. Il a facilité mon choix de venir ici. »

Maxime Lopez– Source : Conférence de presse (10/10/20)