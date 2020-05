Ex OM: M’Bia désigne le principal artisan du titre de champion de France 2010 !

Dans un entretien accordé à La Provence, l’ancien joueur de l’OM Stéphane Mbia a cité le principal responsable du titre de champion en 2010….

Stéphane M’Bia est champion de France avec l’Olympique de Marseille en 2010. Il a formé une belle charnière centrale avec Souleymane Diawara, il est revenu sur le sacre marseillais. Selon lui, c’est Didier Deschamps le principal artisan de la réussite olympienne cette année-là…

Ce titre de Champion de France, à 80% c’est lui– M’Bia

« Ce titre de champion de France, à 80 %, c’est lui. Et Guy Stephan, son adjoint, toujours très présent et à l’écoute. Le coach a toujours été positif, même quand on n’était pas bien à l’entraînement. Il nous a appris la gagne, il a réussi à nous l’inculquer. On a eu de la chance aussi, car on était une vraie famille cette saison-là. Sur le terrain, et à côté. Je me souviens de l’ambiance dans la salle des kinés, avec Alain Soultanian et Jean-Georges Cellier le docteur Baudot, ça chambrait beaucoup ! Quand tu loupais un match, ils ne te rataient pas ! Et Laurent Spinosi, le coach des gardiens. On sentait qu’on n’avait pas le droit à l’erreur, mais c’est toujours resté positif » Stéphane M’bia— Source: La Provence