Ex OM : Mendy envoie un message fort à Manchester City!

Ce mercredi, le tribunal du travail de Manchester a donné raison à Benjamin Mendy dans son conflit avec Manchester City. L’ancien joueur envoie un communiqué et attend les paiements du club anglais !

La fin du feuilleton entre Mendy et Manchester City? Le latéral gauche souhaiterait maintenait que son ancien club passe à la caisse et lui rembourse ses années de contrat !

« Aujourd’hui, le tribunal du travail de Manchester a donné raison à la majeure partie de ma demande contre le Manchester City Football Club pour salaires impayés, concluant que celui-ci avait illégalement effectué des déductions sur mes salaires pendant une période totale de 16 mois et 23 jours, peut-on lire dans un message publié par le champion du monde 2018 sur ses réseaux sociaux. Après trois ans d’attente, j’espère sincèrement que le club agira maintenant de manière honorable en versant les montants dus, ainsi que les autres sommes promises dans le cadre de mon contrat sans plus de retard, afin que je puisse enfin tourner la page de cette période douloureuse de ma vie », a communiqué l’ancien international français.

🚨⤵️ Official statement by Benjamin Mendy. pic.twitter.com/qONU8hyDPP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2024

Mendy indésirable à Lorient

Recruté par Manchester City pour 57 millions d’euros en provenance de Monaco, 7 ans plus tard c’est bien plus compliqué pour Benjamin Mendy de retrouver un club. Aujourd’hui le latéral gauche est très proche de la fin de sa carrière, notamment à cause de sa période d’interruption de 2 ans liée à des accusations de viols et d’agressions sexuelles, dont il a été acquitté l’été dernier. Conspué depuis son arrivé à Lorient l’année dernière, les supporters vont peut-être enfin avoir gain de cause.

En effet, selon Foot Mercato, l’ancien international français n’a pas participé à la reprise avec son club cet été, et les opportunités se réduisent de plus en plus. Laurent Koscielny, fraîchement promu à la direction sportive de Lorient, s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet au micro de Ouest-France : « Pour Ben (Mendy), cela a été un pari et le mariage s’est fait qu’à moitié, a jugé l’ancien international français. Je le vois mal jouer en Ligue 2 et ici. Je pense qu’il a d’autres envies par rapport à ça. Donc, depuis le début, la porte est ouverte pour Ben. Il y a encore quelques marchés d’ouverts, comme la Turquie, la Grèce. Aujourd’hui, il n’a pas trouvé. S’il ne trouve pas ? On essaiera de trouver la meilleure solution. », a déclaré l’ancien Gunners.