Ex OM : Nasri n’a pas compris cette décision en faveur du PSG

Ce mardi, le PSG s’est sauvé in-extremis en Ligue des Champions en gagnant un penalty en toute fin de match transformé par Mbappé. Pour Samir Nasri, ancien joueur formé à l’OM, il n’y a pas de penalty sur cette action.

Le PSG a failli se faire surprendre ce mardi par Newcastle après un match difficile à regarder. Les Parisiens ont poussé jusqu’à la dernière seconde face à un bloc bas des Anglais qui semblaient avoir tout fait parfaitement pour empêcher les hommes de Luis Enrique de s’imposer.

Malheureusement durant les 8 min de temps additionnel, l’arbitre de la rencontre siffle un penalty après une main dans la surface. Kylian Mbappé s’élance et trompe Pope pour l’égalisation… Après la rencontre, les débats ont été houleux concernant la légitimité de ce penalty.

Je pense que c’est de la compensation pour tout ce qu’il s’est passé pendant le match — Nasri

Sur Canal + juste après le match, Samir Nasri était sur le plateau et a été questionné sur cette décision de l’arbitre du soir. Pour l’ancien joueur de l’OM, il s’agit d’une erreur manifeste !

« Pour moi, il n’y a jamais penalty ! Le ballon touche le corps en premier et rebondit ensuite sur la main, même si la règle n’existe à priori plus. Et les règles, des fois, elles ne sont pas toutes bonnes. Je pense que c’est de la compensation pour tout ce qu’il s’est passé pendant le match, justifie Samir Nasri au micro de Canal +. Pour moi, sur les deux mains, il n’y a pas penalty. Le penalty, je le vois sur l’action d’Achraf Hakimi ».