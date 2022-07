Ex OM : Njie retrouve un club en Turquie

Après la résiliation à l’amiable de son contrat avec le Dinamo Moscou, Clinton Njie rejoint le club de Sivasspor en Turquie.

L’attaquant des Lions Indomptables avait plusieurs prétendants pour l’accueillir après son départ du Dinamo Moscou, notamment en Ligue 1 et en Turquie. Clinton Njie a résilié son contrat à l’amiable le 5 juillet dernier dans le cadre de la nouvelle règle de la FIFA permettant aux joueurs évoluant dans le championnat russe de rompre leur contrat étant donné la situation en Ukraine. L’attaquant a choisi de rejoindre la Turquie et le club de Sivasspor, où il retrouvera d’anciens joueurs de Ligue 1 comme Max-Alain Gradel par exemple.

L’international camerounais (42 sélections, 10 buts) est passé par l’OM entre 2016 et 2019 où il avait porté le maillot olympien à 83 reprises pour 16 buts. Son parcours marseillais aura été marqué par son extérieur du pied qui finira dans les tribunes en finale de l’Europa League face à l’Atletico Madrid. Le vainqueur de la CAN 2017, signe donc dans le dernier dixième de Süper Lig. Un championnat où il croisera plusieurs ex-marseillais, comme Balotelli, ou plus récemment Luan Peres et Oussama Targhalline qui devrait être prêté à Alyanspor.