Ex OM : Nouveau challenge pour Benatia en Turquie !

À 34 ans, Mehdi Benatia s’apprête à rejoindre un nouveau challenge. Après avoir quitté Al-Duhail SC, le défenseur central formé à l’OM s’engage du côté de Fatih Karagümrük.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours. C’est bientôt officiel. Mehdi Benatia s’apprête à rejoindre un nouveau challenge. À en croire les informations de Foot Mercato, le défenseur central va signer un contrat de 3 ans avec Fatih Karagümrük. Huitième du dernier exercice de Süper Lig, le club turc récupère un défenseur expérimenté. Pur produit du centre de formation olympien, Mehdi Benatia va découvrir un nouveau championnat. Après avoir évolué en France (OM, Tours, Lorient et Clermont), en Italie (Udinese, Rome et la Juventus), en Allemagne (Bayern Munich) et au Qatar (Al-Duhail SC), le championnat turc est sa prochaine destination. Partout où il est passé, Mehdi Benatia s’est toujours comporté comme un taulier dans le secteur défensif. Du haut de ses 34 ans, le défenseur central est également un taulier de sa sélection. Avec 60 sélections entre 2008 et 2019, il est l’un des joueurs les plus capés de l’histoire de la sélection marocaine.

Medhi Benatia signe 3 ans au Fatih Karagümrükhttps://t.co/N3DtJAKCVT — Foot Mercato (@footmercato) July 30, 2021

J’AI TOUJOURS AUTANT D’AMBITION – MEHDI BENATIA

Il y a quelques semaines, Mehdi Benatia s’était confié sur son expérience au sein du club qatari. Après avoir pris le temps de réfléchir, c’est finalement Fatih Karagümrük qui a enrôlé le défenseur central.

« C’est la fin d’une belle expérience dans un pays exceptionnel ! Un club ambitieux, Al-Duhail SC, qui pendant 2 ans et demi m’a mis dans les meilleures conditions. J’ai toujours autant d’ambition et de passion, c’est pourquoi je vais prendre le temps d’étudier chacune des propositions qui me sont faites pour savoir de quoi sera fait mon futur ! » Mehdi Benatia – Source : Instagram (03/06/2021)