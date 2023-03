Ex-OM : Nouveau très gros clash entre Deschamps et Benzema !

Comme à l’Olympique de Marseille, Didier Deschamps est parvenu à gagner avec l’Équipe de France. Mais comme à l’Olympique de Marseille, cela ne s’est pas fait sans quelques gros clashs…

L’embrouille actuelle la plus importante pour le capitaine de l’OM 93 est avec Karim Benzema. Ce dernier avait quitté les Bleus juste avant le début de la Coupe du Monde au Qatar pour cause de blessure.

Une décision prise d’un commun d’accord voire presque à regrets selon la version qu’a donnée Deschamps au Parisien ce samedi…

« Quand Karim s’est blessé, notre médecin l’a accompagné à la clinique Aspetar pour passer une IRM. Karim a transmis les résultats à quelqu’un qui le suit à Madrid et qui lui a également donné un avis. Quand il est rentré à l’hôtel, il était déjà plus de minuit. J’ai rejoint Karim dans sa chambre avec notre docteur qui était venu me faire le compte rendu de l’IRM (…). Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui. Il me dit : « C’est mort ». (…) Au mieux, son retour à l’entraînement ne pouvait pas intervenir avant le 10 décembre. (…) On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : « Karim, il n’y a pas d’urgence. Tu organises ton retour avec le team manager ». En me réveillant, j’apprends qu’il est parti. C’est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte. » Didier Deschamps – Source : Le Parisien

BENZEMA INSINUE QUE DESCHAMPS MENT !

Le Ballon d’Or 2022 n’a pas tardé à réagir à cette déclaration expliquant à l’aide d’un même que le sélectionneur mentait carrément.



Décidément, la FFF, c’est la fête en ce moment !