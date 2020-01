Ex-OM : Nouvel épisode dans le désastreux retour de Balotelli en Italie…

Mario Balotelli aura fait un intérim de six mois à l’Olympique de Marseille après l’épisode tragi-comique de sa non venue à l’été 2018. Il est depuis reparti en Italie sans grande réussite…

Si Super Mario s’était déjà illustré l’été dernier en participant à un pari envoyant un scooter dans l’eau, il a remis ça pour le Nouvel An. Au petit matin ce mercredi, l’ex-grantakan olympien a encastré sa Fiat 500 Abarth dans le portail de ses voisins. Puis il est simplement rentré chez lui dormir….

Balotelli dopo il veglione sbaglia l’ingresso in garage: auto distrutta https://t.co/cptFrHt5mU pic.twitter.com/Ju4sEyvTgj — Corriere della Sera (@Corriere) January 1, 2020

Entre performances médiocres et racisme…

Même si son retour à Brescia répondait plus à un appel du cœur que du porte-feuilles, cinq mois plus tard on peut se demander s’il a fait le bon choix. Si ses performances sportives ne sont pas désastreuses, elles ne sont pas non plus étincelantes (4 buts en 879 minutes). Et puis surtout, Balotelli a dû à nouveau faire face au racisme à Vérone et aux allusions nauséabondes… de son propre président !



J’aurais aimé que les 21 autres joueurs quittent le terrain avec lui. Retenir Balotelli revient à dire que le match prime sur la morale, qu’il faut tolérer l’intolérable. Tant d’occasions loupées, on a les pieds carrés face au racisme.#VeronaBrescia pic.twitter.com/roy47YNB6a — Kaleidosport (@Kaleidosport) November 3, 2019